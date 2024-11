Lanazione.it - ’Primordiale’ da Factory, quando le idee incontrano i sensi

Non una semplice mostra d’arte ma un’esperienza multisensoriale che punta a far riscoprire le radici più profonde del proprio essere. Questo il senso di ‘Primordiale’, l’esperienza innovativa in grado di unire l’arte visiva a quella olfattiva che verrà inaugurata questo venerdì, alle 19, alladi via Fiasella. Il concept attorno al quale si è sviluppata l’idea della mostra vede quindi l’unione di due elementi: da un lato, un’opera fisica intensa e vibrante e dall’altro, un profumo, la cui fragranza è stata ideata appositamente per evocare le stesse identiche emozioni, memorie o sensazioni suscitate dall’opera d’arte. Il profumo quindi non si limiterà a completare l’opera, ma ad assumere il ruolo del suo riflesso olfattivo, amplificando così la capacità di parlare aie all’anima.