Perché Genoa-Como si gioca di giovedì sera? Ecco la motivazione

La dodicesima giornata si aprirà7 novembre alle ore 20:45 con. Una data atipica che non rientra nella classica suddivisione della giornata tipo di campionato, ma che la Lega Serie A ha dovuto calendarizzare gioco forza. Andiamo a scoprire laed ildi questa scelta obbligata. La risposta è legata alla contemporanea presenza, prevista per sabato 9 e domenica 10 novembre prossimo, del “Rally della Lanterna” che passerà proprio in zona Genova Marassi, dove è collocato lo stadio “Ferraris”. La 40a edizione del Rally della Lanterna, in programma il 9 e il 10 novembre e inserita nel ricco programma degli eventi di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, si svilupperà proprio nel cuore del capoluogo ligure con partenza e arrivo fissati nel centro della città, premiazione finale nella suggestiva Piazza della Vittoria e il piazzale antistante lo stadio Luigi Ferraris che sarà trasformato per l’occasione in parco assistenza per le vetture e gli equipaggi.