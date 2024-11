Metropolitanmagazine.it - Per Natale Selfridges trasforma il suo Corner Shop in un magico igloo con Ugg

, il rinomato grande magazzino londinese, inaugura la stagione natalizia con un’esperienza immersiva e inedita firmata Ugg, che ha preso possesso delfino al 7 dicembre. Con un tocco di calore e originalità, lo spazio è statoto in un accogliente, arredato con morbidi divani color marrone e decorazioni che richiamano i materiali iconici delle calzature Ugg, come la celebre pelliccia ecologica, che riveste anche gli alberi di. Ugg e la collab con: diventa unperAll’interno dello spazio, Ugg mette in mostra una selezione di prodotti esclusivi, tra cui la nuova collezione “Ugg Extreme” pensata per affrontare le temperature rigide, con scarpe e capi di abbigliamento adatti al clima invernale. Ilnon è solo una vetrina di stile e comodità, ma anche un’esperienza visiva: la collaborazione con la designer Flaminia Veronesi aggiunge un tocco artistico alle vetrine, contribuendo a creare un’atmosfera fiabesca e calda, ideale per immergersi nel clima natalizio.