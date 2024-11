Ilfattoquotidiano.it - Non è solo la vittoria di Trump, ma del trumpismo: il “menopeggismo” ormai funziona sempre meno

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Negli Usa, come disse Du Bois, c’è un sistema a partito unico, ma “con due nomi”. Ha vinto quello chiamato repubblicano. Non èladi, ma del “ismo”. Che non è un incidente di percorso. È un movimento reazionario per eccellenza, perché vuole riportare indietro la ruota della storia. Non ne fa mistero, a partire dal suo chiaro slogan “Make America Great Again”. Ilismo non è riducibilee non è fenostrettamente statunitense. Il ritorno al potere politico nel Paese egemone significa che si potrà propagare nel resto del mondo. È la potenza egemone a dettare agenda, metodi, linguaggi. Il vero ticket presidenziale è stato-Musk, perfetta fusione di potere politico-economico-mediatico. L’ex Twitter, oggi X, non èspazio di propaganda, ma di costruzione di comunità, che si nutrono di “fatti alternativi”, fake news che non sono recepite come bugie.