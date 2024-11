New HampshireHarris in netto vantaggio

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

2.04 Le proiezioni della Cnn danno Kamala Harris inin New Hampshire con il 70,8% dei voti contro il 29,2% di Donald Trump. Trump invece vince in West Virginia ed è a un passo dal conquistare la Florida, con i suoi 30 elettori: quando lo scrutinio ha coperto il 76% dei voti, il tycoon guida su Harris con più di 10 punti di, 55,4% a 44,7. Inin Ohio, con il 57,7% contro il 41,6% di Kamala Harris, e in South Carolina, dove è dato al 60,4% contro il 38,6% della vicepresidente.