Iltempo.it - Nasce LabLaw Firm & Company

, un nuovo modello di eccellenza e innovazione nel diritto e nella consulenza del lavoro e fiscale, si presenta come punto di riferimento per il contenzioso giuslavoristico e guida esperta nella gestione organizzativa, informatica e amministrativa delle risorse umane. Operativo da gennaio 2025,integra le competenze di uno Studio legale e Professionale con le practice di una società di consulenza HR attraverso l'esperienza dei 60 professionisti degli studie ArlatiGhislandi, espande la propria presenza geografica con l'integrazione delle sedi e propone il nuovo servizio di executive interim management per assistere le aziende nei progetti di sviluppo e nei momenti di discontinuità e di crisi di impresa.è il risultato dell'esperienza e dei valori professionali dei quattro soci fondatori: Francesco Rotondi, Massimiliano Arlati, Daniela Ghislandi e Marco Neri.