Morto Mimmo Mecozzi, ex calciatore della Samb

Grottammare (Ascoli), 6 novembre 2024 – Grottammare piange la scomparsa di Guglielmo, conosciuto da tutti come "", venuto a mancare all'età di 88 anni. Nato il 13 luglio del 1936,è stato une allenatore che ha lasciato il segno nel mondo del calcio marchigiano e non solo. La sua carriera, lunga e appassionata, è stata quella di un uomo che metteva il cuore e l'energia in ogni partita, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.mosse i primi passi calcistici nella storica squadraRobur, a Grottammare, dove sviluppò il suo talento e spirito combattivo. Ha poi a lungo militato nel calcio che conta, in serie B, indossando le maglie dienedettese, Lazio e Catanzaro. In cadetteria vanta 259 partite disputate e 16 gol segnati.