Rompipallone.it - Milan, colpo doppio: arrivano a gennaio dalla Roma

Leggi tutto su Rompipallone.it

Ilpensa ai rinforzi sul mercato di, due giocatori dellainteressano non poco al club rossonero: può partire l’assalto nella sessione invernale Può guardare al futuro con un ottimismo decisamente diverso, da oggi, il, che inaspettatamente si è regalato una serata da leggenda al Santiago Bernabeu di Madrid. In pochi, avrebbero scommesso su un Diavolo capace di fare risultato al cospetto dei ‘Blancos’, ma la squadra di Fonseca ha confermato di trovarsi a proprio agio contro avversari molto forti, avendo le armi per fare loro del male. Ed è quello che è successo in campo. Nessun miedo escenico di fronte alla platea madridista, anzi. Si è un po’ ripetuta la prestazione nel derby, con ilcapace di mettere sotto per ritmo e concentrazione il Real, vincendo con pieno merito.