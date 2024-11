Lanazione.it - Michelin, Siena provincia da gustare con dodici ristoranti stellati

, 6 novembre 2024 – Iniziamo dai numeri della Guida, quella che fa più sognare gli chef e ima anche gli appassionati di cucina di alta qualità. Già, la Guidaè anche questa, un’ambizione, una sfida continua. Toccare l’eccellenza, vuol dire tagliare un traguardo molto importante ma non definitivo perché la Stella va anche saputa mantenere. La Guida2025 ha svelato conferme e novità al teatro Pavarotti Freni di Modena: sono 393 il numero totale delle stelle, 130 i nuovi iscritti. Un’edizione che sorride al territorio senese perché se è vero che il capoluogo continua a non avere, innon mancano i locali con il prestigioso riconoscimento: sono 12 in tutto quelli, quattro di questi (con una new-entry) sono a Castelnuovo Berardenga, un piccolo-grande miracolo in un Comune di meno di novemila abitanti che può essere considerato una delle mete del gusto, considerata anche la tradizione per i grandi vini, come il Chianti Classico, e tanti altri prodotti di eccellenza.