Lanazione.it - Laboratori teatrali del Met. Tre proposte su misura

Treper bambini e genitori, per ragazzi e per la generazione senior: anche quest’anno si rinnova Metaforma, il progetto del Metastasio a cura di Edoardo Donatini dedicato alla formazione e all’esperienza del teatro. Il primo è io delle arti della scena, rivolto alle nuove generazioni. Attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l’improvvisazione, il racconto, la poesia, il ritmo, l’esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazio, bambini, ragazzi e genitori percorreranno un processo creativo in sintonia con la propria indole e sensibilità. Un’intensa attività dio di arti sceniche che si articolerà da novembre 2024 a maggio 2025 guidata dai docenti Pasquale Scalzi (attore e regista) e Chiara Innocenti (danzatrice). Sono previsti vari gruppi (per classi di elementari, medie e genitori) con differenti orari, requisiti e numero dei partecipanti.