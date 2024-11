Ilrestodelcarlino.it - La trama millenaria di Bologna, il nuovo volume di Angelo Varni

, 6 novembre 2024 – “Storia di. Dall’antichità al secolo breve” (University Press) è la somma dei contributi di nove specialisti che hanno ricomposto i tasselli di una. Il professore emerito nonché curatoreha presentato ildedicato agli oltre duemila anni di storia cittadina assieme all’antichista Giovanni Brizzi e al direttore del dipartimento di Storia Culture Civiltà dell’Università diRoberto Balzani. Il professor Brizzi ha ripercorso la storia del capoluogo emiliano dalle sue origini come Felsina etrusca, centro di rilievo di una confederazione di 12 città, fino alla sua affermazione come “alter Roma” medioevale con il suo prestigioso studium universitario, passando per i sette secoli di dominazione romana. Il professor Balzani ha evidenziato l’elevato grado di autonomia culturale della città, in grado di distinguere una propria cronologia da quella delle realtà politiche a cui è appartenuta (tre gli episodi chiave menzionati nei testi scolastici: la nascita dell’Alma Mater Studiorum, il Liber Paradisus e la strage di).