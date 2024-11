Tvzap.it - “La Talpa”, la vip già eliminata: neanche il tempo di iniziare (VIDEO)

News Tv. "La Talpa", vip eliminata alla prima puntata. Nel corso della prima puntata de "La Talpa", andata in onda ieri sera su Canale 5, ci sono state ben due eliminazioni. La prima però è stata annullata perchè il concorrente eliminato, Alessandro Egger, ha accettato di rientrare in gioco decurtando il montepremi del gruppo. La seconda, annunciata verso la fine della puntata, ha invece salutato definitivamente il gioco. Tutto sulla quarta edizione de "La Talpa" "La Talpa" è un programma televisivo di genere reality. Inizialmente era trasmesso su Rai 2, poi si è spostato su Italia 1 ed infine su Canale 5. Il reality show è tornato in onda dopo ben sedici anni.