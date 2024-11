La proposta dell’Inps | Il terzo mese di congedo parentale? Riservato ai padri così faremo tornare le mamme al lavoro

Leggi tutto su Open.online

Il presidenteGabriele Fava, in audizione in parlamento ieri 5 novembre, ha apprezzato le decisioni prese dal governo sulnella legge di bilancio. L’aumento dell’indennità dal 30 all’80% per ildiè stato giudicato con favore, come riporta Repubblica. Per questo l’Istituto ha rilanciato: «Se il fine delè quello di favorire l’occupazione femminile lo si riservi al padre», ha detto Gianfranco Santoro, direttore centrale Studi e Ricerche. L’idea L’idea sarebbe quella di intervenire ancora per limare il gap tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile che ora è di 17 punti percentuali (53% contro 70%). A questo fine, si chiede l’Inps, perché non riservare ildiai«al fine di non lasciare le donne troppo lontane dal mercato del, favorendone un loro rientro, senza pregiudicarne lo sviluppo professionale e economico?».