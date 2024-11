Lanazione.it - La più grande mostra-mercato d'Europa arriva a Pisa

, 6 novembre 2024 - “Regioni d'”, la piùd’sbarca nel cuore diin Piazza Vittorio Emanuele II. Sarà una tre giorni internazionale dedicata al miglior cibo europeo e all'artigianato più ricercato quella in scena da venerdì 8 a domenica 10 novembre, a partire dalle 9 fino alla mezzanotte. Un'iniziativa organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di, all'insegna dell'esplorazione culinaria e della scoperta artigianale. Saranno oltre 70 gli espostitori, dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo della cucina europea, alle birre artigianali e vini locali, fino ai particolati tè e infusi pregiati, ceramiche gioielli, tessuti e sculture. “Per la seconda volta Regioni d'nel centro storico di- le parole del presidente Fiva Confcommercio nazionale Giacomo Errico – Una tappa importantissima dove daremo la possibilità ani, turisti e visitatori di trascorrere indimenticabili momenti all'aria aperta e poter assaggiare prodotti che non si incontrano tutte le settimane.