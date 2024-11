Tvplay.it - Juventus-Torino, la doppia mossa a sorpresa di Thiago Motta

Tutto pronto per il derby tra, match valido per la 12^ giornata di Serie A. Attenzione alle scelte didopo il pareggio contro il Lille in Champions League. Il tecnico bianconero potrebbe sorprendere tuttipotrebbe sorprendere tutti in vista del derby contro ilvalido per la 12^ giornata di Serie A. Il tecnico bianconero, infatti, dopo il pareggio per 1-1 contro il Lille, starebbe valutando diverse novità di formazione. Possibile ritorno in campo dal primo minuto per Savona. Il giovane terzino potrebbe prendere il posto di Cabal con Cambiaso dirottato nel ruolo di terzino sinistro. Confermata la coppia centrale Gatti-Kalulu, con Danilo in panchina. Per quel che riguarda il centrocampo, invece, avanza la conferma di Locatelli, mentre McKennie insidierà la titolarità di Thuram.