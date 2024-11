Immagina Film Festival Pozzuoli capitale della dance for camera | artisti da tutto il mondo

Leggi tutto su Ildenaro.it

di Massimiliano Craus Entra nel vivo la VI edizione de “”, contenitore multitasking di danza, video e nuove tecnologie ospitato anche quest’anno da ArtGarage. Un evento ormai attesissimo per la provenienza da ogni parte delditrasversali aldi Tersicore. Fino al 10 novembresaràdi proiezioni, incontri, workshop, performance e mostre a ingresso libero per uncapace di divulgare l’artefor”. L’interazione tra la danza e le tecniche del cinema, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte, sarà dunque protagonista assoluta di queste giornate d’arte e cultura atondo. La kermesse di video danza esperimentali, a ingresso libero, è organizzata e promossa da ArtGarage, il centro di produzione delle arti performative contemporanee che da sempre si dedica, oltre alla produzionedanza, anche alla diffusione delle arti visive in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di mostre, proiezioni, incontri,