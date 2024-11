Lanazione.it - Il Parco Apuane medaglia d’argento

Ancora uno storico podio nazionale per il Gp.Alpiteam Ecoverde a Civitanova Marche nella quarta e ultima prova del Campionato nazionale di società. La vittoria assoluta della gara è andata a Pietro Riva della Polizia di Stato che con il tempo di 1h 2’ 47“ ha regolato in volata il forte keniota Joseph Kimutai. Il Gp.Alpiteam Ecoverde ha sopperito all’assenza del suo asso africano Bernard Wambua, piazzando i primi cinque atleti della squadra nelle prime 40 posizioni della classifica finale. Sono infatti i primi cinque atleti per società giunti al traguardo che portano punti. Per ilil forte Lorenzo Brunier è stato nono al traguardo e sesto italiano in 1h 4’33“, Nicolò Bedini undicesimo in 1h 4’ 56“ ed è anche il nuovo campione italiano Under 23. Con questa vittoria Nicolò Bedini, il giovane campione biancoverde, ottiene il quinto titolo italiano di categoria in questo entusiasmante 2024.