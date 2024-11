Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore anticipazioni, trame puntate dall’11 al 15 novembre: I Puglisi rinunciano alla trasferta parigina, Elvira ha un malore

Cosa ci riservano le prossimeIl? Lesettimanalial 15preannunciano grandi novità. In particolare assisteremo a un cambio dei piani che interesserà la famiglia. Quando Ciro e Concetta sembreranno ormai pronti a partire per Parigi, Salvo riuscirà a fermarli. Nel frattempoaccuserà un leggero. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Il, spoiler al 15Mentre la famigliasi prepara a partire per Parigi, con l’intenzione di recarsi a trovare la figlia Maria e Matteo, Salvo fa di tutto per impedirglielo. L’uomo riesce nel suo intento di bloccare la partenza deiper Parigi. Ciro – dopo aver deciso i rimandare il viaggio nella capitale francese – promette a Concetta che prima o poi andranno a trovare la figlia.