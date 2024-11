Il discorso di Trump dopo la vittoria | Inizia l’età dell’oro per gli USA fermerò le guerre

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Come era stato preannunciato nelle proiezioni delle elezioni,è stato eletto 47° presidente degli Stati Uniti.lain piena notteè salito sul palco del Convention Center di Palm Beach, insieme alla sua famiglia, tenendo il primoda presidente degli Stati Uniti. “È unamai vista. Abbiamo fatto la storia” – ha annunciato trionfante il tycoon che sprizzava gioia da tutti i pori. Le parole diagli americani: “Lotterò per ognuno di voi” Il neopresidente statunitense ha garantito che si batterà con tutte le sue forze per ogni americano, con l’obiettivo di rendere l’America forte, prospera e sicura. “Sarà davvero un’etàper l’America – ha detto– unamagnifica che ci consente di rendere l’America grande di nuovo”. Il tycoon ha ricordato di aver vinto anche nel voto popolare, di aver ripreso il controllo del Senato e di aver mantenuto il controllo della Camera dei Rappresentanti, mentre i suoi sostenitori gridavano esaltati “USA! USA!”.