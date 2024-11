Gamerbrain.net - Horizon Zero Dawn: Le migliori abilità da sbloccare

In base al tuo stile di gioco, potrebbe essere utile investire i puntiin modo bilanciato tra le quattro categorie, almeno all’inizio. Questo ti darà la flessibilità necessaria per adattarti a diverse situazioni di combattimento ed esplorazione. Avete già letto la nostra Recensione didi Predatrice (Prowler) Questa categoria si concentra sullo stile di gioco furtivo e preciso, ideale per chi ama eliminare i nemici in modo silenzioso e senza essere notato. Colpo Silenzioso – Questa è una dellefondamentali per un approccio stealth: permette ad Aloy di eliminare rapidamente piccoli nemici e di infliggere ingenti danni ai nemici medi. Utilissima nelle fasi iniziali del gioco, quando non disponi ancora di armi potenti. Colpo dall’Alto – Ideale per colpi furtivi da posizioni sopraelevate, questati permette di sorprendere i nemici e sfruttare l’ambiente a tuo favore.