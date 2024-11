Movieplayer.it - Harry Potter avrà tante incarnazioni quante Batman dopo l'arrivo della serie tv

Il personaggio di J.K. Rowling potrebbe essere rivisitato più e più volte proprio come il supereroeDC Comics Parlando in senso stretto di cultura pop, viviamo in quella in cui gli attori sono stati poetici nel tramandare ruoli di supereroi come se fossero Shakespeare e gli studios si sono fatti in quattro per rifare sempre la stessa proprietà intellettuale. L'ultimo film dirisale a meno di 15 anni fa e la Warner Bros. ha già messo in moto le ruote per un reboot in forma ditelevisiva. Per coloro che pensano che sia troppo presto, Robert Oberschelp, responsabile dei prodotti di consumo globaliWarner Bros, ha risposto: "Quantidiversi ci sono?". Beh, si .