Guerriglia allo stadio fumogeni e petardi | daspo per 18 tifosi del Pietracuta

Rimini, 6 novembre 2024 – Un calcio violento, malato. Fatto di aggressioni, raid e spedizioni punitive. Episodi che nulla hanno a che fare con la passione per lo sport. Come quello avvenuto il 21 gennaio scorso,comunale ‘Urbini e Casali’ di Secchiano di Novafeltria quando una falange di ultrà dell’U.S.– squadra militante nel campionato d’Eccellenza dell’Emilia - Romagna che da lì a qualche minuto avrebbe affrontato il Novafeltria (per la cronaca, la partita è finita 1 a 0 per i padroni di casa) – fece irruzionescatenando il finimondo. Doveva essere una tranquilla domenica di calcio. Era successo di tutto. Facinorosi armati di bastoni e manganelli,esplosi,e persino un principio di incendio. Un parapiglia culminato con l’arrivo in massa dei carabinieri.