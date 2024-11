Ilgiorno.it - Gli studenti ai fornelli “Olivettando“ piace a tutti

Riparte l’attività di, il ristorante didattico dell’istituto alberghiero Olivetti guidato dalla professoressa Renata Cumino, avviato per la prima volta nel 2017 e diventato negli anni un appuntamento fisso per i monzesi. Nato per 25 coperti e riaperto ieri, sold out per tutta la stagione, ha punte di 35 ospiti. Gli appuntamenti sono al martedì e al giovedì a mezzogiorno, con i ragazzi del diurno e al mercoledì sera, a cura deglidei corsi serali. Si prenotano anche associazioni e club di servizio per le loro cene che vengono servite nella palestra, trasformata per la serata, in un ristorante a cinque stelle, tra tovaglie bianche e vasellame di pregio. A rotazione lavorano al ristorante una ventina di ragazzi di sala e altrettanti di cucina, delle classi terze, quarte e quinte che aspettano gli ospiti con la loro impeccabile divisa e con un cipiglio professionale che li vede già proiettati nei grandi ristoranti.