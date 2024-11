Formazioni ufficiali Bayern-Benfica Champions League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledella sfida, valida per la quarta giornata di. Dopo il 9-2 rifilato alla Dinamo Zagabria, i bavaresi sono incappati in due sconfitte sorprendenti per mano di Aston Villa e Barcellona. Andranno dunque a caccia di riscatto davanti alla propria gente e sfideranno il, capace di ottenere 6 punti nelle prime tre partite. Il calcio d’inizio è in programma alle 21.00. Ecco le sceltedei due allenatori.(4-): Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano, Davies; Palhinha, Laimer; Olise, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Kompany.: In attesaSportFace.