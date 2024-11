Ilfattoquotidiano.it - È morto il maestro Renato Serio: ha composto l’Inno di Forza Italia di Berlusconi, ha lavorato per 40 anni Renato Zero, ha diretto l’orchestra di “Fantastico”

Lutto nel mondo della musicana. Ila Roma all’età di 78dopo una lunga malattia. Nella sua lunga carriera,è statore musicale delle edizioni 2005 e 2006 del Festival di Sanremo. Compositore, arrangiatore ere d’orchestra di fama internazionale, collaboratore per 40die di altri celebri cantautori, autore di colonne sonore per numerosi film e spettacoli televisivi tra cui “”. Ha anchediper Silvio, arrangiato dalAugusto Martelli su commissione dello premier, anche paroliere. Nato a Lucca il 5 ottobre 1946,completa al Conservatorio Verdi di Milano gli studi di pianoforte e composizione, già intrapresi nella sua città natale. Verso la fine degli60 inizia a collaborare con varie case discografiche e nel 1971 si trasferisce a Roma dove collabora con i più prestigiosi autorini di colonne sonore, come Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Carlo Rustichelli e Armando Trovajoli, realizzando musiche per film come “Una giornata particolare” di Ettore Scola e “Profumo di donna” di Dino Risi.