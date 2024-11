Donnapop.it - Donald Trump, tutto sul presidente degli Stati Uniti D’America: ecco moglie, figli e patrimonio

Leggi tutto su Donnapop.it

, 45º, tenta ancora di entrare nella Casa Bianca. Scopriamosulla sua vita, sia privata sia pubblica! Leggi anche:Jr., chi è ilo di Ivana? Per cinque anni, dal 2017 al 2021,è stato ildell’America repubblicana, coronando il sogno americano di un personaggio già famoso a livello internazionale. Imprenditore e uomo di spettacolo, nel corso del suo mandato ha mostrato posizioni politiche decisamente “populiste, protezionistiche, isolazioniste, nazionaliste, razziste o di natura discriminatoria”. Cosa altro sappiamo di? Di seguitoquello che c’è da sapere! View this post on Instagram A post shared by PresidentJ.(@real) Etàha 78 anni: è nato a New York, negli, il 14 giugno 1946, sotto il segno zodiacale dei Gemelli.