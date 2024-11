Tvplay.it - “Così NON è Possibile. La Roma RISCHIA la SERIE B” ||| Caos INCREDIBILE in Diretta

Leggi tutto su Tvplay.it

Un acceso dibattito sulla, cheaddirittura laB per la sua attuale posizione in classifica: insu TVPlay arriva ilLadi Ivan Juric, erede di Daniele De Rossi, sta floppando inA. In campionato è infatti arrivata la sconfitta contro il Verona e ora si parla di rischioB, di possibili eredi, di responsabilità dei giocatori e dei Friedkin: che scontro in. Coinvolti anche il collega Fabrizio Aspri, Eleonora Trotta e tutti i nostri protagonisti che quotidianamente ci accompagnano in. L’inizio shock dellafa sicuramente discutere e apre scenari anche più catastrofici in vista del prosieguo della stagione. La classifica, infatti, parla chiaramente. L'articolo “NON è. LalaB”inproviene da TvPlay.