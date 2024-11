Laprimapagina.it - Continua la crescita di chi ha deciso di risiedere fuori dei confini nazionali

Un numero significativo: 652 mila residenti in meno in Italia dal 2020. Nello stesso periodo, invece,ladi chi hadidei(+11,8% dal 2020). Attualmente la comunità dei cittadini e delle cittadine residenti all’estero è composta da oltre 6 milioni 134 mila unità . Da tempo, l’unica Italia a cresceread essere soltanto quella che ha scelto l’estero per vivere”. E’ quanto rileva il 19/esimo Rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes. “Che l’impatto sia differente ed eterogeno – è scritto nel Rapporto – è di facile deduzione, ma quanto potente sia la ripercussione dell’attuale emigrazione sui territori già provati da criticità , quali lo spopolamento e la depressione economica, è materia importante da attenzionare a tutti i livelli per introdurre politiche finalizzate al sostegno della riattrattività di cui diffusamente si discute oggi in molteplici contesti”.