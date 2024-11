Ilfattoquotidiano.it - Champions League, la caduta degli Dei: dentro la crisi di Real Madrid e Manchester City, abbattuti senza pietà da Milan e Sporting

Un gigante al tappeto è una sorpresa, due colossi superati con sette gol complessivi sul groppone nella stessa serata sono una notizia.sono statidaLisbona: una doppia lezione di calcio, con tanti applausi a due allenatori portoghesi, Paulo Fonseca e Ruben Amorim. Il primo può finalmente gonfiare il petto dopo l’exploit al Bernabeu con il rilancio in pompa magna di Leao. Il secondo è già entrato nel cuore dei tifosi delUnited, prima ancora di mettere piede in Inghilterra. La batosta rifilata al, in una serata di emozioni forti, con l’immenso striscione in cui è stata scolpita la scritta “Obrigado” (“grazie”) e la passerella finale per celebrare l’ultima panchina casalinga di Amorim, ha reso memorabile l’addio del 39enne tecnico di Lisbona, sbocciato da giocatore nel Benfica, squadra di cui è sempre stato fan dichiarato.