Dilei.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non si nascondono più: il bacio che conferma l’amore

Leggi tutto su Dilei.it

sono i due personaggi che formano la coppia rivelazione di Ballando con le stelle. Dopo settimane di speculazioni e smentite, finalmente le voci su una loro relazione sembrano trovaregrazie a unrubato lontano dagli studi televisivi, immortalato dai paparazzi del settimanale Chi. Il legame traappare ormai evidente, in particolare dopo che i due sono stati visti insieme in momenti di affetto e complicità fuori dal set. Non sipiù, e il loro amore, ormai alla luce del sole, fa sognare il pubblico.: il primoin pubblico, amata attrice e conduttrice, e, uno dei ballerini professionisti più acclamati di Ballando con le stelle, hanno provato per un po’ a mantenere la loro frequentazione lontana dagli sguardi curiosi.