Beastars: il trailer dell'ultima stagione anticipa un finale intenso e sanguinoso

è in arrivo con la terza e ultimadell’anime, e Netflix ha finalmente fissato la data di uscita con un nuovoche prepara ungranper Legoshi.di Paru Itagaki è stata una meraviglia da vedere negli ultimi anni, poiché la serie anime animata in computer grafica 3D è stata uno dei migliori esempi di tecnologia in movimento che i fan abbiano avuto modo di vedere da molto tempo a questa parte. Ma ora la serie si sta preparando per la fine, dato che la terza e ultimainizierà la prima metà dei suoi episodi su Netflix il prossimo dicembre. Ladiinizierà la sua corsa con la Parte 1 degli episodi che verranno distribuiti su Netflix in tutto il mondo a partire dal 5 dicembre. Non è ancora stato annunciato il numero di episodi che comporranno questa prima metà delma Netflix ha rilasciato un nuovoche dà ai fan la prima vera occhiata a cosa aspettarsi dalla storia