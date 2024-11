Ilgiorno.it - Arriva l’intelligenza artificiale. La mossa giusta per 23 aziende: "Ma non è la soluzione a tutto"

Dalla produzione al marketing, dagli inventari alla pianificazione delle vendite. La Brianza del fare scopre: per qualcuno è stato un atto di coraggio, un passo obbligato per tentare di superare una crisi, per altri un passaggio necessario per superare l’isolamento dei tempi della pandemia e restare sul mercato. Sono 23 le prime imprese manifatturiere brianzole ad avere aperto le porte alla AI. Il dato arrriva dall’osservatorio sulledi Digital Innovation Hub, nato nell’ambito di Assolombarda per stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo, una sorta di “porta di accesso” delle imprese al mondo di Industria 4.0. "Per la maggior parte sono imprese nell’ambito della meccatronica, ma ci sono anchedi metalli, elettronica, tessile, gommaplastica, vetro e automotive", riassume Pierluigi Petrali, direttore di Digital Innovation Hub Lombardia.