Anteprima24.it - Al Gesualdo arriva Judith Hill, la vedova nera della musica americana

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa sua voce profonda e potente è capace di destreggiarsi tra soul, R&B e funk. Le sue canzoni sono sincere e toccanti. Il suo sound una dimostrazioneforza che serve alle donne per affermarsi nel mondoStiamo parlando di, la “che sarà al Teatrodi Avellino, venerdì 8 novembre, alle ore 21, per il terzo appuntamentomini rassegna diinternazionale “Teatroin”,organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I SenzaTempo” e la direzione artistica di Luciano Moscatiha scelto proprio Avellino per dare il là al suo tour nei più importanti club europei e presenterà in anteprima on stage il suo ultimo lavoro discografico: “Letters from a Black widow”uscito ad agosto per l’etichetta Regime Music Group La cantante e polistrumentista statunitense all’iniziosua carriera ha affiancato alcune delle più grandi starinternazionale come corista, prima di essere selezionata per cantare I Just Can’t Stop Loving You insieme a Michael Jackson durante il tour This is It del 2009.