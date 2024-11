Gamerbrain.net - Xbox Game Pass: I Giochi di Novembre 2024 per gli abbonati

Leggi tutto su Gamerbrain.net

Dopo avervi parlato deiin uscita dal, è il turno di quelli in arrivo, perchè ogni mese i vecchivengono sostituiti da nuovi titoli, una prassi inevitabile, per mantenere il servizio sempre aggiornato e con delle novità.rbrain.netNuoviLa lista è decisamente interessante, scopriamola insieme da seguire: Metal Slug Tactics (Cloud, Console e PC): disponibile dal 5per gliUltimate e PC. StarCraft: Remastered (PC): disponibile dal 5per gliUltimate e PC. StarCraft II: Campaign Collection (PC): disponibile dal 5per gliUltimate e PC. Go Mecha Ball (Console): disponibile dal 6per gliStandard o tier superiori.