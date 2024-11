Zonawrestling.net - WWE: Iyo Sky è la nuova #1 contender al titolo di Liv Morgan

Dopo il promo iniziale di Live il confronto verbale della campionessa con Bianca Belair & Jade Cargill, il General Manager di RAW, Adam Pearce, ha sancito un importante contesa per la serata. Parliamo di una Battle Royal femminile utile a decretare la prossima prima sfidante alla cintura di Liv. Poco più tardi, sempre durante RAW, la contesa ha avuto luogo ed è stata vinta dalla leader delle Damage CTRL, Iyo Sky come ben visibile nella clip sottosante. IYO SKY IS NO. 1!!! #WWERAW pic.twitter.com/42itgw2goo— ?????? (@WrestlingCovers) November 5, 2024