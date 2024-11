Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-11-2024 ore 08:45

DEL 5 NOVEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONEE Più AVANTI CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA VIEIENTANA ALLA TIBURTINA E DALLA CASILINA ALL’APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA FLAMINIA A CASAL DEL MARMO POI AUTO IN CODA TRA LE USCITE BOCCEA E PESCACCIO Più AVANTI CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA LAURENTINA E DALL’APPIA ALLA A24 SUL TRATTO URBANO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E, IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO SULLA-FIUMICINO AUTO IN CODA DA PONTE GALERIA AD ANDA DEL TEVERE, VERSO L’EUR IN USCITA CODE QUI PER UN INCIDENTE DA VIA DELLA MAGLIANA AD ANSA DEL TEVERE IN CHIUSURA L TRASPORTO FERROVIARIO SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE INDETTO PER OGGI DA ALCUNE SIGLE SINDACALI DALLE ORE 09.