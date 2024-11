Liberoquotidiano.it - Va a 255 km/h ma non viene multato: il verdetto storico che ribalta le sanzioni

Viaggia a 255 km all'ora in un tratto in cui il limite è di 130 e per questo riceve una multa di 845 euro che però poi gliannullata. Il motivo? L'autovelox che ha catturato la sua contravvenzione non era omologato. Di qui la decisione del prefetto di annullare la maxisanzione all'automobilista. L'episodio risale allo scorso maggio. L'automobilista aveva presentato ricorso alla prefettura di Novara, che ieri ha annullato il verbale, con la relativa sanzione amministrativa di 845 euro, oltre al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione, per un periodo da 6 a 12 mesi. Dunque, all'automobilista è stata restituita anche la patente. Il prefetto è arrivato a questa decisione dopo aver verificato che l'apparecchio utilizzato per rilevare la velocità del veicolo non era omologato e, quindi, illegittimo.