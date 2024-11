Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024: chi ha paura di Donald Trump?

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Se qualcuno crede che Wall Street in queste settimane stia scendendo per l’incertezza politica causata da, farebbe meglio a ricredersi. Vero, dai primi di ottobre il magnate è in ascesa nei sondaggi; tuttavia la continua forza del dollaro dimostra che l’estremismo politico non spaventa i mercati. La borsa è (moderatamente) preoccupata solo dalle misure economiche annunciate.intende: a) tornare al protezionismo commerciale degli anni ’30;b) abbassare le tasse ai ricchi e alle corporations, aumentando il deficit pubblico;c) deportare 12 milioni di immigrati clandestini. Ecco alcune conseguenze economiche attese: – I dazi causeranno un ritorno dell’inflazione. La Fed reagirà alzando i tassi d’interesse. – Il deficit pubblico assorbirà buona parte del risparmio di famiglie e imprese: la scarsità di risparmio metterà pressione sui tassi di interesse.