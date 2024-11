Ilfattoquotidiano.it - “Un tempo era divertente uscire e essere inseguiti dai paparazzi, vestirsi sapendo di essere fotografati. Oggi non è più così”: lo sfogo di Victoria Beckham

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

è la protagonista della cover di Harpers Bazaar. Da poco cinquantenne, la ex Spice Girl si è raccontata in una lunga intervista: “Quando il mio allenatore mi dice al mattino, ‘Hai mangiato carboidrati?’ io rispondo, ‘Beh, ho bevuto mezza bottiglia di sake non filtrato, il che significa che c’è un po’ di riso dentro'”, le prime parole della chiacchierata che svela l’ironia di. Dopo aver descritto un doc che sta realizzando per Netflix (“Non saràpersonale (rispetto a quello già uscito sulla piattaforma e che si concentra sulla vita col marito David, ndr). Mi rendo conto diun po’ un circo viaggiante, anche quando sono al lavoro, ma questo è molto incentrato sulla moda”), arriva un passaggio nel quale racconta di come lei e David abbiano cambiato modo di approcciarsi alla notorietà: “Abbiamo capito comeabbastanza discreti, ed è proprioche vorremmo continuare a condurre le nostre vite.