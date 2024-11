Spettacoloitaliano.it - Un estraneo in casa Tv8: trama e finale spiegazione del film 2021

UninTv8 UninTv8 delparla di un’operatrice del 911, Amelia Green, che si spaccia per la fidanzata di un uomo che ha perso la memoria, dopo essere finito in coma. Questa è in breve la storia di The Stranger She Brought Home con protagonista l’attrice Lesa Wilson. La pellicola riprende il genere di In fuga dal mio stalker o Lo stagista pericoloso. A seguire: UnindelTv8. Unincompleta Amelia è un’operatrice del 911 a cui piace inserirsi di nascosto nella vita di chi le chiama. Finge di essere la fidanzata di un uomo ferito e caduto in coma. Quando si sveglia senza memoria, lei decide di portare avanti lo stratagemma e lo convince a tornare acon lei. Scoprirà Daniel ha un oscuro segreto: è un assassino in fuga.