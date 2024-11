Ilfogliettone.it - Un abbraccio di speranza: a Roma nasce “La Casa dei Bambini”, un rifugio per le famiglie che combattono contro la malattia

Un sogno è diventato realtà: è stata posata la prima pietra di "Ladei", unsicuro per ledei piccoli pazienti del Policlinico Gemelli di. Un ambizioso progetto promosso dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi in collaborazione con l'associazione "Trenta Ore per la Vita", e che mira a costruire una struttura destinata ad accogliere gratuitamente ledeiaffetti da gravi patologie.La Sala Giulio Cesare dell'UniMarconi ha ospitato la cerimonia di consegna della raccolta fondi a cui hanno partecipato numerosi esponenti del mondo accademico, associativo e istituzionale. Il Magnifico Rettore dell'UniMarconi, Marco Abate, ha sottolineato l'importanza di questo progetto nel panorama delle iniziative universitarie a favore dell'inclusione sociale: "L'Università degli Studi Guglielmo Marconi è da sempre impegnata nel sostenere le persone in difficoltà.