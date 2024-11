Inter-news.it - Trevisani: «Ho una sensazione per Inter-Arsenal. Dimarco fuori?»

Leggi tutto su Inter-news.it

Riccardoha espresso una suain vista di, match valido per la quarta giornata di Champions League: Federicosarà confermato tra gli 11 titolari? IL PUNTO – In occasione di, match della quarta giornata di questa Champions League, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe effettuare alcuni cambi rispetto alla squadra vista contro il Venezia, occasione nella quale il successo è arrivato grazie al gol di Lautaro Martinez su assist di Federico. Nello specifico, saranno sicuramente apportate delle modifiche a centrocampo, dove Hakan Calhanoglu è pronto a tornare titolare dopo l’infortunio rimediato nel successo esterno per 1-0 contro la Roma. Anche in attacco si dovrebbe assistere a delle novità dal primo minuto, con Mehdi Taremi che si candida in maniera concreta per partire titolare contro i Gunners.