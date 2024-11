Gamberorosso.it - Trentacinque ristoranti italiani perdono la stella Michelin: ecco chi sono

Meno stelle nel cielo della gastronomia italiana. Accecati dal bagliore trito di Casa Perbellini ai Dodici Apostoli di Verona, in pochi hanno notato la diminuzione complessiva deiche posvantare la placca rossa di. Erano 395 (13 triti, 40 biti, 342 mono),393 (14, 38, 341). Flessione lievissima, si dirà . Ma è la prima volta a nostra memoria che questo accade. Negli ultimi anni le stelle erano lentamente ma inesorabilmente cresciute edizione dopo edizione e quindi il dato non è da trascurare. Stelle perdute Considerando che 33 locali hanno guadagnato la, vuol dire che 35 l’hanno persa. Tra essi cimolti locali chiusi nell’ultimo anno, tra i quali ViVa di Viviana Varese, trasferitasi nel frattempo a Villa Passalacqua sul lago di Como (per il momento però senza onorificenze) e il Cannavacciuolo Bistrot di Novara.