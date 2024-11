Lanazione.it - Tramvia, guardie giurate a bordo: si parte da mercoledì 6 novembre

Firenze, 52024 – A partire dai passeggeri delladi Firenze vedranno ale, appositamente formate. Si tratta del progetto sperimentale concordato tra Comune e Gest (“In attesa di soluzioni più strutturali dadel Ministero, con l’arrivo della Pol-metro sulla”, spiega una nota di Palazzo Vecchio). “Con questo progetto diamo una risposta importante alle richieste dei cittadini, in tanti in queste settimane ci hanno scritto per segnalare disagi e difficoltà a volte inaccettabili. Laè un servizio apprezzatissimo dai fiorentini, trasporta milioni di persone e vogliamo che sia un servizio accogliente in cui sentirsi tranquillo – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Urbana e Mobilità Andrea Giorgio - Si tratta di un servizio sperimentale, frutto di una collaborazione fattiva e di un impegno economico di Comune e aziende, che ringrazio, e che ha l’obiettivo di garantire il diritto alla sicurezza anche sul tram, perché è un diritto fondamentale delle persone da garantire ovunque.