Abruzzo24ore.tv - Tragedia: ragazzo di 17 anni perde la vita dopo un incidente

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

Chieti - Il giovane Alessandro Guardiani muore in sala operatoria, vani i tentativi di salvarlolo scontro tra la sua moto e un autobus. Alessandro Guardiani, studente 17enne dell'Itis Mattei di Vasto, ha perso lanella serata di ieri presso l'ospedale Spirito Santo di Pescara. Il giovane era stato coinvolto in un gravestradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale Istonia, che collega Vasto a Cupello, pocola località Sant'Antonio Abate. Alessandro viaggiava su una moto Honda 125 quando, all'altezza di una curva, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato con un autobus di linea della società Di Fonzo. L'impatto è stato devastante e ha provocato lesioni e traumi critici. Subitol', ilè stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elisoccorso a Pescara, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime.