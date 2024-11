Tilda Swinton e Michael Shannon nel primo trailer del musical post-apocalittico di The End

Leggi tutto su Cinefilos.it

neldeldi The End La fine del mondo diventa più cantabile del solito nel nuovo audacedi Neon, The End, che vanta un cast stellare guidato da. Ultimo lungometraggio del regista di The Act of Killing e The Look of Silence Joshua Oppenheimer, The End si svolge in un mondo in cui la maggior parte dell’umanità è stata spazzata via da un disastro, e gli unici sopravvissuti sono una famiglia benestante che vive in un bunker all’avanguardia. Almeno, loro pensano di essere gli ultimi dell’umanità, ma come mostra ildi The End, potrebbero sbagliarsi. Ildi The End introduce il piccolo gruppo di membri della famiglia che si sono rifugiati dopo che la Terra si è congelata in un’apparente nuova era glaciale.