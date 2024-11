Lanazione.it - ‘Ti presento Pisa’ La guida per bambini di tutte le età

Un salto indietro nel tempo tra filastrocche, curiosità e ricette, per conoscere meglio Pisa e la sua storia. “TiPisa“, edito da Pacini Editore e scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga con le illustrazioni di Sara Franci, sarà distribuito a Pisa e in tutta la provincia sabato 9 novembre in abbinamento gratuito con il giornale La Nazione (si consiglia la prenotazione in edicola), per festeggiare i 165 anni del quotidiano fondato nel 1859. "Abbiamo pensato certo ai più piccoli scrivendo il libro - spiega Antonia Casini, collega de La Nazione -, ma anche a chi è cresciuto ed è rimasto un po’ bambino. Perché è la curiosità dei bimbi la chiave per scoprire o riscoprire una città. In questo caso, visto che “TiPisa“ sarà allegato all’edizione di sabato in edicola, l’iniziativa è dedicata ai lettori del quotidiano del presente e del futuro, speriamo.