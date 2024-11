The Agency | trailer della nuova serie thriller politico con Michael Fassbender

Leggi tutto su Cinefilos.it

TheconParamount+ ha annunciato ildi The, l’attesissimodi spionaggio di SHOWTIME. Ladebutterà sabato 30 novembre con i primi due episodi in streaming su Paramount+ in Italia, oltre che nel Regno Unito, Canada, Australia, Germania, America Latina e Brasile. Inoltre, Paramount+ ha annunciato che Dominic West si unisce al castcome guest star. West, che interpreterà il direttoreCIA, si unisce a un cast stellare, che comprende il due volte candidato all’Oscare is regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere.