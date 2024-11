Universalmovies.it - The Agency | Il trailer della serie tv Paramount+

ha diffuso oggi in rete ildi The, latv Showtime con protagonista Michael Fassbender. La nuovatv debutterà sua partire dal 30 novembre con i primi due episodi, per poi tornare con la classica cadenza settimanale. Come noto, Theè tratta dall’acclamato dramma francese “Le Bureau des Legendes“, andato in onda tra il 2015 ed il 2020. Michael Fassbender veste i panni da protagonista interpretando un agente segretoCIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.