Iodonna.it - Stessa inquadratura, stessa strada, scenari completamente diversi: il video sui social di una giovane valenciana mostra la devastazione causata dalla Dana

Leggi tutto su Iodonna.it

Solo una settimana fa, i cittadini dei paesi attorno a Valencia vivevano una quotidianità spensierata, ignari del dramma che la tempestaavrebbe portato nelle loro vite. Nessuno avrebbe potuto prevedere come una giornata di sole si sarebbe trasformata in un incubo di fango e distruzione, lasciando persone, strade e case travolte dall’acqua. Una testimonianza, in particolare, sta facendo il giro deindo quanto velocemente possa cambiare la realtà a causa di un’alluvione. Fai per il clima, le visite guidate guarda le foto Prima e dopo l’alluvione a Valencia Tra ipiù toccanti condivisi sui, spicca quello di una ragazza che, prima del nubifragio, aveva registrato unleggero e spensierato: vestita di tutto punto, truccata e sorridente, siva entusiasta ai suoi follower.